В МИД Китая обвинили НАТО в разжигании «менталитета холодной войны» Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил НАТО в разжигании «менталитета холодной войны»

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил НАТО в разжигании «менталитета холодной войны», сообщает ABC News. Он заявил об этом во время того, как в Мадриде проходит двухдневный саммит Альянса.

Представитель МИД КНР уточнил, что НАТО нужно срочно отказываться от практики создания новых врагов, кроме того, не пытаться добиться роста напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее постпред Китая при ООН Чжань Цзюнь заявил, что украинский кризис нельзя пытаться использовать в качестве предлога для новой холодной войны. По его словам, сейчас Пекин очень встревожен новой стратегической концепцией НАТО. Некоторые лидеры Альянса назвали ряд стран угрозой, хотя сама НАТО по миру создает проблемы, отметил он на заседании СБ ООН. В Китае призвали избегать блоковой конфронтации.