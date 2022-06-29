«Глубоко обеспокоен»: Китай оценил новую стратегическую концепцию НАТО Постпред КНР Цзюнь: Китай глубоко обеспокоила новая стратегическая концепция НАТО

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Чжан Цзюнь

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что в Китае чрезвычайно обеспокоены последствиями новой стратегической концепции НАТО. Некоторые лидеры Альянса назвали ряд стран угрозой, хотя сама НАТО по миру создает проблемы, отметил он на заседании СБ ООН, сообщает РИА Новости.

Как и все миролюбивые государства мира, Китай внимательно следит за стратегическими коррективами НАТО и глубоко обеспокоен политическими последствиями так называемой стратегической концепции, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО, которую страны-участницы примут в ходе саммита в Мадриде, планируется признать Россию «прямой угрозой», а Китай — «системным вызовом» для Североатлантического альянса. При этом в Альянсе продолжают считать официальный Пекин источником некоторых глобальных проблем.