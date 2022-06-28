НАТО обозначила статус России и Китая Bloomberg: в НАТО назвали Россию «прямой угрозой», Китай — «системным вызовом»

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В новой стратегической концепции НАТО, которую страны-участницы примут в ходе саммита в Мадриде, планируется признать Россию «прямой угрозой», а Китай — «системным вызовом» для Североатлантического альянса, пишет агентство Bloomberg. Оно ссылается на собственные источники, которые принимали участие в обсуждении.

В ходе саммита представители стран НАТО решили не переходить черту с Китаем, называя его «прямой угрозой». Тем не менее в Альянсе продолжают считать официальный Пекин источником некоторых глобальных проблем, в том числе по вопросам дезинформации и по угрозам кибербезопасности в мире. Страной, которая препятствует обострению отношений Альянса с Китаем, остается Германия: по мнению аналитиков, Берлин таким образом бережет прочные торговые связи с КНР.

Россию же решено назвать «прямой угрозой», причиной чему стала ситуация на Украине. Как отметил источник агентства, в НАТО расценивают тесные связи между Россией и Китаем как сотрудничество, у которого нет никаких границ.

Со схожим заявлением агентство выступало в мае. Тогда Bloomberg сообщал, что в новой стратегической концепции НАТО действия России могут обозначить как «непосредственную угрозу». При этом, по словам источника, союзники по НАТО, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений с Россией, если её поведение изменится.

Накануне генсек Альянса Йенс Столтенберг указал, что признание России угрозой безопасности НАТО не означает отказ от контактов с Москвой, но полноценный диалог невозможен. Однако, по его словам, сохраняется необходимость в наличии каналов связи для предотвращения инцидентов, также возможно взаимодействие по вопросам контроля над вооружениями.