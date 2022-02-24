В Польше запретили вещание нескольких российских телеканалов

Вещание ряда российских телеканалов, в том числе RT и «Россия 24», запретили в Польше из-за ситуации на Украине, сообщил польский Госсовет радиофонии и телевидения (KRRiT), передаёт РИА Новости.

В связи с началом РФ боевых действий на Украине, учитывая вопросы безопасности и обороноспособности Польши, KRRiT принял резолюцию по вопросу удаления из реестра распространяемых телеканалов следующих программ: RT (Russia Today), RT Documentary, РТР-Планета, Союз TV, Россия 24, — говорится в сообщении Совета.

Ранее комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник.

Немецкая сторона заявила, что лицензии на вещание не было ни получено, ни запрошено. Кроме того, в заявлении говорится, что руководство RT DE в соответствии с европейским законодательством не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение.

В ответ российский МИД принял санкции в отношении Deutsche Welle. Согласно им, Москва прекратит вещание Deutsche Welle в РФ, а аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого издания аннулируются. Также будет запущен процесс признания DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иноагента.