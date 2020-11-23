В Польше вновь начались акции противников абортов

Противники ужесточения законодательства об абортах вновь вышли на улицы в Польше. Его организовало движение «Забастовка женщин».
Протесты проходят в нескольких городах Польши. Основная акция протеста проходит возле министерства национального образования. Несколько сотен человек скандируют «Аборт — это право, а не привилегия», «Солидарность наше оружие», «Моё тело — мое дело»,
Корреспондент агентства отмечает, что на месте присутствуют значительные силы полиции, которые время от времени устанавливают личности участников акции, чтобы после их оштрафовать. При этом кроме движения «Забастовка женщин» в акции протеста участвуют сообщества ЛГБТ и феминисток.
В октябре Конституционный суд Польши признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным.
Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации, которые продолжались больше недели. После массовых акций протеста власти решили отложить принятие запрета на аборты по медицинским показаниям.
Как писал NEWS.ru, участники марша националистов, прошедшего в Варшаве, подожгли квартиру в доме, рядом с которым проходила колонна, из-за развевающегося из окна флага ЛГБТ.