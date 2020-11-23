В Польше вновь начались акции противников абортов

https://static.news.ru/photo/13596f66-2dad-11eb-8c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Противники ужесточения законодательства об абортах вновь вышли на улицы в Польше. Его организовало движение «Забастовка женщин».

Протесты проходят в нескольких городах Польши. Основная акция протеста проходит возле министерства национального образования. Несколько сотен человек скандируют «Аборт — это право, а не привилегия», «Солидарность наше оружие», «Моё тело — мое дело», сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства отмечает, что на месте присутствуют значительные силы полиции, которые время от времени устанавливают личности участников акции, чтобы после их оштрафовать. При этом кроме движения «Забастовка женщин» в акции протеста участвуют сообщества ЛГБТ и феминисток.

В октябре Конституционный суд Польши признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным.

Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации, которые продолжались больше недели. После массовых акций протеста власти решили отложить принятие запрета на аборты по медицинским показаниям.

Как писал NEWS.ru, участники марша националистов, прошедшего в Варшаве, подожгли квартиру в доме, рядом с которым проходила колонна, из-за развевающегося из окна флага ЛГБТ.