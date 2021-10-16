В Польше собрались радикально нарастить военную мощь

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что страна намерена радикально нарастить свою военную мощь. По его словам, речь в первую очередь идёт об армии. Об этом сообщает RMF FM.

Мы должны сильно укрепиться в военном отношении. <...> Я говорю о радикальном усилении всей армии, — сказал Качиньский.

Он отметил, что в ближайшее время соответствующие предложения будут направлены в нижнюю палату парламента Польши, а затем их представят сенату. Глава партии подчеркнул, что речь идёт не только об увеличении числа служащих, но и об обеспечении их работы — в частности, закупке нового вооружения.

Ранее Польский институт международных отношений (PISM) выступил с инициативой введения новых санкций в отношении России. Основанием для них в Варшаве назвали «агрессивные шаги» Москвы против соседних государств, в том числе входящих в состав Евросоюза. В институте полагают, что наиболее эффективными будут финансовые санкции, связанные с банковской и энергетической сферами.