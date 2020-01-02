https://static.news.ru/photo/19ce6c9a-2d43-11ea-9a29-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Stevens-Line/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Частные охранные компании из США и Ливана могли оказать экс-главе альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону помощь в побеге из Японии.

По словам осведомлённых источников, в деле могут быть замешаны по крайней мере две таких компании, передаёт Kyodo.

Ранее NEWS.ru писал, что токийская прокуратура обыскивает резиденцию Гона, где он находился под домашним арестом.

Побег Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом. Из-под наблюдения его вынесли наёмники, в чехле от музыкального инструмента.