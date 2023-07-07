В Пхукете россиянин упал с вершины храма в ходе драки со спасателями

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Храм Чалонг на Пхукете, Таиланд

Вечером 7 июля россиянин поднялся на самый известный храм Пхукета и сорвался, когда к нему подобрался местный спасатель, сообщает издание The Phuket Express. Чтобы спустить россиянина планировалось использовать лестницу. На всякий случай у здания был расположен надувной матрас, но мужчина все равно разбился при падении. Не спасла его и сердечно-легочная реанимация.

Губернатор Пхукета Нарун Вунсиу приезжал на место происшествия и общался с россиянином. Также внизу находились разгневанные граждане, которые были возмущены появлением мужчины на пагоде храма.

В 22:30 по местному времени медики констатировали его смерть в больнице Vachira Phuket. Центр помощи туристам Пхукета сообщил, что мужчине было 35 лет.

17 мая сообщалось, что 35 человек, включая 21 гражданина России, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения катера с сигнальной вышкой у берегов Таиланда. Все пострадавшие были доставлены в медучреждения. ЧП произошло в 100 метрах от берега, недалеко от пирса бухты Чалонг. Предварительной причиной ЧП стала халатность капитана судна.