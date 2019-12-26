https://static.news.ru/photo/98564fb2-2873-11ea-bcbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: El Comercio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Перу Национальное управление трудовой инспекции труда завершило расследование гибели двух работников McDonald’s. Холдинг Arcos Dorados, который управляет этими ресторанами быстрого питания в стране, оштрафован на $254 тысячи.

Власти выявили шесть «очень серьёзных» нарушений безопасности и гигиены труда, которые привели к трагедии, сказано в сообщении, размещённом в Twitter управления. В частности, компания не оценивала риски и не проводила проверки условий труда, работники не были ознакомлены с техникой безопасности и гигиеной труда. Руководство знало о поломке автомата с газированными напитками до трагедии, однако не предприняло никаких действий.

Sunafil multa con 845,670 soles a Mcdonalds tras las muerte de dos trabajadores en uno de sus locales. Qué hará ahora la empresa para resarcir a los deudos? #McDonalds pic.twitter.com/IcNSb6kTLo — César Munive Morales (@CesarMunive) December 26, 2019

Как писал NEWS.ru, в Лиме два сотрудника McDonald’s погибли от удара током во время уборки в кухне. 19-летняя Александра Поррас убирала автомат с напитками, когда её ударило током. Экс-бойфренд девушки, 18-летний Габриэль Кампос, бросился на помощь подруге, но тоже получил удар током. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб молодые люди скончались. Все рестораны McDonald's в Перу были закрыты на два дня в знак траура по погибшим. Мама умершей девушки рассказала, что дочь жаловалась на 12-часовые рабочие смены и на то, что ей приходилось убираться, не имея необходимой защиты — перчаток и специальных ботинок.