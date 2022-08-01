В Перу 15 человек погибли при падении автобуса в пропасть

Фото: Efi Keren/Russian Look/Global Look Press

Автобус упал со строящейся магистрали в пропасть на реке Мазамари в Перу. В результате погибли 15 человек, сообщает La Republica.

Строящаяся дорога должна была соединить столицу республики Лиму с городом Унакайо. Причиной аварии стало «безрассудство» водителя и превышение скорости. Спасти экстренным службам удалось только троих человек, но один из них — несовершеннолетний умер по пути в больницу.

Спасательные работы на месте происшествия продолжались несколько часов. Сотрудники экстренных служб подняли на поверхность тела 13 человек.

Накануне в Краснодарском крае микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на дороге Астрахань — Ставрополь близ Светлограда. Число жертв ДТП составило восемь человек, среди них есть ребёнок, ещё шесть человек пострадали.

Ранее в Красноярске легковой автомобиль протаранил автобус с людьми. Жертвами аварии стали два человека. Ещё восемь получили незначительные травмы, в том числе ребёнок.