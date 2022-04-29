В Пентагоне заявили, что Путин «должен страдать» из-за операции на Украине В Пентагоне призвали не приглашать Путина на саммит G20

Президент России Владимир Путин / Фото kremlin.ru

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пПресс-секретарь Пентагона Джон Кирби призвал не приглашать российского лидера Владимира Путина на саммит G20. По его мнению, президент РФ изолировал свою страну, сообщает Newsweek.

Он изолировал Россию своими собственными действиями и должен продолжать оставаться изолированным международным сообществом, — заявил Кирби.

Представитель Пентагона сообщил, что неуместно продолжать относиться к России «так, как будто всё нормально, потому что это не так». Кирби уверен, что Путин «должен продолжать страдать от последствий своих действий на Украине».

Ранее глава Индонезии Джоко Видодо ранее подтвердил, что президент России и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит «Большой двадцатки». Накануне Киев и Москва провели телефонные переговоры с Джакартой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин пока не дал чёткого ответа по поводу поездки на саммит G20 в Индонезию. До этого министр финансов Индонезии Мульяни Индравати говорил о том, что приглашение на предстоящее мероприятие получили лидеры всех стран «Большой двадцатки».

Саммит G20 должен пройти 15-16 ноября 2022 года на Бали.