В Пентагоне оценили боеспособность украинских военных

В Министерстве обороны США полагают, что Россия не ожидала такого активного сопротивления украинских военных, заявил представитель Пентагона, слова которого приводит агентство Reuters. Он также отметил, что украинское командование и управление остаются нетронутыми.

По нашей оценке, имеет место более активное сопротивление со стороны украинцев, чем ожидала российская сторона, — утверждает он.

Он заметил, что до сих пор «остаются в целости» системы командования и управления украинскими войсками. В то же время, по его словам, Россия продолжает в значительной степени поражать военные цели Украины.

Один из жителей Киева в разговоре с NEWS.ru рассказал о действиях местной администрации на фоне происходящего. По его словам, в столице пока можно находиться, опасности никакой нет. Но власти приготовились дать отпор российским войскам.

25 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город вступил в оборонительный период. В связи с этим власти просят жителей оставаться дома или в укрытиях. Они также призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале «специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины».