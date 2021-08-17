В Пентагоне назвали причину стрельбы в аэропорту Кабула

Американские военные открывали огонь в аэропорту Кабула. Это было необходимо для сдерживания толпы, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что военные непосредственно не стреляли в людей. Кирби также рассказал, что в настоящее время в воздушной гавани афганской столицы находятся 4,5 тысячи американских военных. Несколько сотен солдат должны прибыть в аэропорт в ближайшее время.

Также неназванный представитель военного ведомства заявил CNN, что в воздушной гавани могло быть «несколько смертельных случаев» во время вылетов самолётов.

О стрельбе рядом с воздушной гаванью стало известно 17 августа. Выстрелы были сделаны из американского вертолёта. Издание Pajhwok утверждало, что три человека были убиты, а ещё 10 — ранены.

Запрещённое в России движение «Талибан» заявило о полном контроле над Афганистаном 15 августа. Лидер страны Ашраф Гани бежал в Оман. Делегация экс-правительства Афганистана попросила временного убежища в Дохе.

Отряды сопротивления «Талибану» формируются в северной провинции Панджшер. В каждый отряд может входить до нескольких тысяч человек. В регион также прибыло много переселенцев, в основном женщин и детей, которые бежали от талибов.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. Они находились в регионе с 2001 года. Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал произошедший уход США крупнейшим унижением страны за последние 40 лет.