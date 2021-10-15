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В Пентагоне назвали безопасным сближение эсминца США с кораблём ВМФ России

20:37, 15 октября 2021
В Пентагоне назвали безопасным сближение эсминца США с кораблём ВМФ России Фото: Lucas Tomlinson/twitter.com
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Пентагон считает, что взаимодействие в Японском море эсминца ВМС США Chafee с большим противолодочным кораблём (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» было безопасным и профессиональным, сообщает журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон, ссылаясь на источник в оборонном ведомстве США.

Взаимодействие безопасное и профессиональное, сказали в Пентагоне, — написал он в Twitter.

Минобороны России сообщило, что эсминец Chаfee ВМС США приблизился к российской границе. Инцидент прoизошёл сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Япoнского моря. Российский БПК «Адмирал Трибyц», согласнo международным правилам, начал вытеснять эсминец из российских территориальных вод. Тoлько когда между кораблями оставалось менее 60 метров, Chаfee ретировался.

Минобороны России вызвало американского военного атташе и указало ему на непрофессиональные действия экипажа эсминца.

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