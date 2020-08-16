В парках Токио появились прозрачные общественные туалеты

https://static.news.ru/photo/e6f95da0-dfc3-11ea-9af8-fa163e074e61_660.jpg Фото: toshy129/instagram.com

В парках Токио установили высокотехнологичные общественные туалеты. «Изюминкой» уборных стала их абсолютная прозрачность.

Как сообщает «МИР 24», таким решением власти японской столицы хотят избавить уборные от негативного образа.

Кабинки разместили в городских парках. Благодаря прозрачности посетители могут оценить их внутренне пространство, а также удостовериться, что внутри никого нет. Также отмечается, что стены туалетов сделаны из смарт-стекла, которое становится непрозрачным, когда посетитель закрывает дверь изнутри.

Ранее NEWS.ru писал, что в школе села Манзурка Иркутской области установили унитазы без перегородок и хотя бы малейшего места для ног. По словам местных жителей, в связи с неудобствами учащиеся школы и учителя вынуждены пользоваться уличным туалетом. Неправильное размещение унитазов не могут исправить вот уже два года.