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В парках Токио появились прозрачные общественные туалеты

16:20, 16 августа 2020 36
Фото: toshy129/instagram.com

В парках Токио установили высокотехнологичные общественные туалеты. «Изюминкой» уборных стала их абсолютная прозрачность.

Как сообщает «МИР 24», таким решением власти японской столицы хотят избавить уборные от негативного образа.

Кабинки разместили в городских парках. Благодаря прозрачности посетители могут оценить их внутренне пространство, а также удостовериться, что внутри никого нет. Также отмечается, что стены туалетов сделаны из смарт-стекла, которое становится непрозрачным, когда посетитель закрывает дверь изнутри.

Ранее NEWS.ru писал, что в школе села Манзурка Иркутской области установили унитазы без перегородок и хотя бы малейшего места для ног. По словам местных жителей, в связи с неудобствами учащиеся школы и учителя вынуждены пользоваться уличным туалетом. Неправильное размещение унитазов не могут исправить вот уже два года.

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