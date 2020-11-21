В Париже заявили об ответственности Франции, России и США за Карабах

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На странах Минской группы — Франции, России и США — лежит большая ответственность за урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан.

Он отметил, что именно этим странам Организация объединённых наций поручила следить за соблюдением обязательств, которые взяли на себя стороны конфликта. Всё это требует придерживаться «сбалансированной позиции», считает глава французского внешнеполитического ведомства.

В качестве сопредседателей Минской группы мы приложили немало усилий к тому, чтобы добиться прекращения огня. Трижды за одну неделю инициативы предпринимались, чтобы добиться прекращения боевых действий, в частности, моим российским коллегой Сергеем Лавровым и со стороны США — Майклом Помпео, но в тот момент это не дало результатов, — рассказал Ле Дриан в интервью французскому телеканалу LSI.

Вместе с тем, он отметил, что до сих пор существует некоторая неопределённость по вопросу о возвращении людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, по проблеме сохранения религиозного и культурного наследия, а также по некоторым другим аспектам налаживания мирной жизни.

Лишь после урегулирования этого недопонимания можно перейти к вопросу о статусе Нагорного Карабаха. Сейчас обсуждать это не представляется возможным, считает глава МИД Франции.

Между тем, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин напомнил, что Армения официально не признала независимость Нагорного Карабаха. Это значит, что территория, согласно международному праву, была и остаётся неотъемлемой частью Азербайджана, считает он.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.