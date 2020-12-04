В ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии

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Ситуация с соблюдением прав человека в Белоруссии продолжает ухудшаться, так как власти проводят аресты, а представители спецслужб применяют силу, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Я с сожалением сообщаю, что с момента проведения Советом [по правам человека] срочных дебатов по Белоруссии в сентябре ситуация с правами человека в стране не улучшилась. Напротив, в последние недели положение продолжает ухудшаться, особенно в отношении соблюдения права на мирные собрания, — подчеркнул он.

По данным мониторинга, в большинстве случаев силовики разгоняют мирные демонстрации с применением светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. Отмечены случаи непропорционального применения силы и жестокого обращения с протестующими. В октябре каждую неделю арестовывали по несколько сотен человек.

Наказания в отношении протестующих, очевидно, становятся более суровыми. До недавнего момента большинство арестованных протестующих столкнулись с административными наказаниями и были приговорены к штрафам или заключению сроком до 15 дней, — добавил он.

Кроме того, власти предъявляют уголовные обвинения демонстрантам, журналистам, оппозиционным кандидатам в президенты, блогерам, защитникам прав человека и юристам. Всего с начала протестов в стране арестовали больше 27 тысяч человек.

В связи с этим Бачелет призвал белорусские власти освободить всех незаконно задержанных граждан, прекратить насильственный разгон мирных акций и расследовать все случаи издевательств над задержанными и смертей активистов, передаёт «Интерфакс».

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

В стране вспыхнули протесты. Уже четыре месяца почти каждый день на улицах белорусских городов происходят митинги и шествия. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях «за нарушения общественного порядка».

Ранее власти ЕС приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё 13 чиновников. Все попавшие под ограничения представители государственной власти не смогут посещать страны Евросоюза. Кроме того, их активы, размещённые в ЕС, будут заморожены. Причиной введения мер стали репрессии в отношении кандидатов на выборах президента страны и мирных протестующих.

Позднее ЕС расширил санкции, и под ограничения попали 55 человек, несущие ответственность за насилие и запугивание в стране, писал NEWS.ru.