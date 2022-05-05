В ООН заявили о начавшейся эвакуации гражданских с «Азовстали» В ООН заявили о начавшейся операции по эвакуации гражданских с «Азовстали»

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Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что началась третья эвакуация гражданского населения из Мариуполя, в том числе с «Азовстали». По его словам, подробности операции он расскажет после её завершения, сообщает РИА Новости.

Сегодня мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с «Азовстали». Я не буду больше говорить об этом, пока операция не будет завершена, — подчеркнул замгенсека ООН.

Накануне, 4 мая, Минобороны России проинформировало, что 5, 6 и 7 мая откроет гуманитарный коридор в Мариуполе.

Ранее стало известно, что вышедшие прежде с «Азовстали» мирные жители рассказали, что не знали о существовании гуманитарных коридоров и готовившейся эвакуации. Боевики скрывали от них эту информацию, сообщил представитель штаба операции по освобождению завода.