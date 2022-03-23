В ООН заявили, что в России помощь беженцам оказывается на высшем уровне

Помощь высшего уровня оказывается беженцам из Донбасса на территории России, заявил врио главы представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Карим Атасси. По его словам, эвакуированным оказывается не только психологическая, но и материально-финансовая поддержка, пишет ТАСС.

Оказывается психологическая поддержка, что сейчас очень важно. Со стороны материально-финансовой всё отлажено, организованно, всё на высшем уровне, — заявил Атасси.

По данным МВД, свыше 1,2 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины получили временное убежище в России в период с 18 февраля по 16 марта. Наибольшее количество людей разместились в Пензенской, Нижегородской, Липецкой, Рязанской, Ростовской областях, Крыму.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что беженцы с территории Украины, а также ДНР и ЛНР могут стать удобной мишенью для различных преступников. Он отметил, что в связи с этим следует внимательно следить за правопорядком на территориях, куда прибывают переселенцы.