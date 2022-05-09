В ООН сообщили об эвакуации из Мариуполя более 170 человек В ООН заявили о завершении очередного этапа эвакуации из Мариуполя мирных жителей

Оснат Лубрани / Фото Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гуманитарный координатор ООН Оснат Лубрани заявила, что 8 мая завершился очередной этап эвакуации мирных жителей с «Азовстали» и других районов Мариуполя. По её словам, вывести из города удалось более 170 человек, сообщает РИА Новости.

Сегодня успешно завершился очередной этап эвакуации мирных жителей с металлургического завода «Азовсталь» и других районов вокруг Мариуполя. Я с огромным облегчением подтверждаю, что более 170 человек, — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что людей вывезли в Запорожье, в соседнем областном центре они получат помощь от гуманитарных организаций. Лубрани уточнила, что за время миссии из Мариуполя эвакуировали более 600 человек.

Ранее стало известно, что 8 мая заместитель командира полка «Азов» не смог подтвердить эвакуацию всех мирных жителей Мариуполя с территории металлургического комбината «Азовсталь». Он сообщил, что среди бойцов много раненых, и призвал вывезти их с территории завода. Накануне украинские и российские власти заявили об окончании гуманитарной операции в Мариуполе.