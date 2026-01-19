Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 13:32

В ООН предупредили США, к чему ведет политика «Америка прежде всего»

Председатель ГА ООН: политика Трампа «Америка прежде всего» изолирует США в мире

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Политика администрации президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» привела к международной изоляции Соединенных Штатов, заявила председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок в эфире Deutschlandfunk. По ее мнению, такой подход на практике означает «Америка сама по себе» и вредит долгосрочным интересам страны.

Если мы посмотрим на события последних месяцев, то в рамках ООН, на мировой арене наступило время не только политики «Америка в первую очередь» — это также означает «Америка сама по себе», — сказала Бербок.

Бербок пояснила, что США на голосованиях в Организации Объединенных Наций часто оставались практически в одиночестве, их поддерживали лишь две-три страны. Она предположила, что у администрации Трампа есть свои причины для подобного внешнеполитического курса.

По словам Бербок, сохранение международного порядка, основанного на правилах, отвечает интересам всех стран, включая сами Соединенные Штаты. Она указала, что торговая политика администрации Трампа с использованием пошлин ставит под угрозу мировую экономическую систему и напоминает «выстрел в собственную ногу», учитывая масштабы американского госдолга и заинтересованность страны в торговле.

Ранее сообщалось, что Германия может резко повысить стоимость аренды военных объектов для США. Данная мера рассматривается как ответ на введенные американские торговые пошлины.

США
ООН
Анналена Бербок
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серийный похититель еды попался в руки силовиков
Механизм кровати убил двухлетнюю девочку во время игры
Стали известны планы Дмитриева на форуме в Давосе
Крупного российского девелопера обязали честно работать с провайдерами
Губерниев высказался о назначении скандального тренера в «Шанхай»
Кутья на Крещение: традиционный рецепт с изюминкой
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.