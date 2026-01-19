В ООН предупредили США, к чему ведет политика «Америка прежде всего» Председатель ГА ООН: политика Трампа «Америка прежде всего» изолирует США в мире

Политика администрации президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» привела к международной изоляции Соединенных Штатов, заявила председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок в эфире Deutschlandfunk. По ее мнению, такой подход на практике означает «Америка сама по себе» и вредит долгосрочным интересам страны.

Если мы посмотрим на события последних месяцев, то в рамках ООН, на мировой арене наступило время не только политики «Америка в первую очередь» — это также означает «Америка сама по себе», — сказала Бербок.

Бербок пояснила, что США на голосованиях в Организации Объединенных Наций часто оставались практически в одиночестве, их поддерживали лишь две-три страны. Она предположила, что у администрации Трампа есть свои причины для подобного внешнеполитического курса.

По словам Бербок, сохранение международного порядка, основанного на правилах, отвечает интересам всех стран, включая сами Соединенные Штаты. Она указала, что торговая политика администрации Трампа с использованием пошлин ставит под угрозу мировую экономическую систему и напоминает «выстрел в собственную ногу», учитывая масштабы американского госдолга и заинтересованность страны в торговле.

Ранее сообщалось, что Германия может резко повысить стоимость аренды военных объектов для США. Данная мера рассматривается как ответ на введенные американские торговые пошлины.