В ООН потребовали от России остановить спецоперацию на Украине

Международный суд ООН потребовал от России остановить спецоперацию на Украине, которая началась 24 февраля. Об этом сообщила председатель инстанции Джоан Донохью. Соответствующее решение суд вынес 16 марта, пишет ТАСС.

Донохью заявила , что РФ должна приостановить проведение военной операции, «целями и задачей которой заявлено предупреждение и наказание предполагаемого геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины». Она призвала стороны конфликта воздержаться от действий, которые только усугубят его.

Кроме того, председатель суда уточнила, что решения инстанции обязательны к исполнению. В Москве вердикт суда пока никак не прокомментировали.

Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.