В ООН ответили на призывы исключить Россию из организации Дюжаррик: исключение России из ООН не будет содействовать долгосрочному поиску мира

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что призывы исключить Россию из организации не способствуют миру, передает РИА Новости. Таким образом он отреагировал на призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

В том, что касается ООН, мы не считаем, что исключение стран-членов содействует долгосрочному поиску мира, — подчеркнул Дюжаррик.

Ранее министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. В частности Дмитрия Кулеба задался вопросом, а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще.

Ранее Дмитрий Кулеба также анонсировал на 23 и 24 февраля «великие события», которые «Россия запомнит». Они будут происходить «на всех уровнях», уточнил он. Кулеба предупредил о резолюции ГА ООН, которая носит декларативный характер и ни к чему страны не обязывает.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что антироссийскую резолюцию планируют вынести на Генассамблею ООН 24 февраля. По его данным, в Киеве рассчитывают за счет нее получить максимальную поддержку. Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова говорила о том, что Киев намерен внести резолюцию о специальном трибунале в отношении Москвы.