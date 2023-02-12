AP: резолюцию против России вынесут на Генассамблею ООН в годовщину СВО

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Антироссийскую резолюцию планируют вынести на Генассамблею ООН 24 февраля. В Киеве рассчитывают за счет нее получить максимальную поддержку, сообщает Associated Press.

Сторонники Украины распространили предложенную резолюцию для принятия Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов, накануне первой годовщины [спецоперации] <...>, которая подчеркнула бы необходимость мира, — подчеркнуло агентство.

Спецсессия ГА ООН, которую созвали после начала спецоперации на Украине, возобновится 22 февраля, рассказала официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиакс. Пресс-секретарь Генассамблеи Паулина Кубяк уточнила, что десятки выступлений займут большую часть 23 февраля, поздно в тот же день ожидается голосование.

Украина планирует внести резолюцию о специальном трибунале в отношении Москвы, заявила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совбеза ООН.

Ранее Генассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму. За документ проголосовали 82 страны, 80 воздержались, 13 высказались против.