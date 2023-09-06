В ООН отреагировали на поставки снарядов с ураном на Украину Офис генсека: ООН против применения снарядов с обедненным ураном

Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

ООН выступает против применения снарядов с обедненным ураном в любой точке земного шара, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, его слова приводит ТАСС. Таким образом он отреагировал на решение США поставить подобное вооружение на Украину.

Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире, — сказал Хак.

Ранее в Пентагоне заявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $175 млн. Поставки представляют собой дополнительное оборудование для систем ПВО и противотанковое оружие, в том числе снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Вашингтон впервые включил боеприпасы такого типа в пакет помощи Киеву.

При этом еще два дня назад представитель совета по национальной безопасности США не смог подтвердить поставки снарядов с обедненным ураном на Украину.

Новые поставки станут 46-м траншем оборудования из запасов Пентагона на Украину с августа 2021 года. До этого помощь на сумму $200 млн выделялась Киеву в августе. Тогда поставки также включали в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны, различные артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования.