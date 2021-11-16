В ОДКБ отреагировали на обострение на армяно-азербайджанской границе

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, комментируя ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщил, что секретариат не получал официальных обращений от Армении о помощи в связи с обострением на её границе, передаёт РИА Новости. Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна предпримет шаги для полноценного задействования механизмов ОДКБ по защите территориальной целостности стран-участниц.

Официально в секретариат никаких обращений от армянской стороны не поступало, — отметил Зайнетдинов.

По его словам, в ОДКБ внимательно следят за этой ситуацией. Организация считает, что конфликт должен разрешаться только мирным политико-дипломатическим путём.

Ранее Григорян сообщил, что власти Армении обратятся в ОДКБ. По его словам, возникший кризис на армяно-азербайджанской границе можно решить с помощью России и ОДКБ. В противном случае Армения будет вынуждена обратиться к другим международным партнёрам.

Кроме того, Григорян уже обратился к российской стороне с призывом защитить суверенную территорию Армении согласно двустороннему договору от 1997 года. Он отметил, что Армения ожидает от России помощь в переговорной логике, если будет такая возможность. В противном случае Ереван просит «предоставить Армении достаточную военную помощь, чтобы Армения смогла достичь развязки этой ситуации».

В свою очередь в Минобороны Азербайджана рассказали о провокациях армянских военных на границе. Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое военнослужащих.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.