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Неизвестные разрисовали в Одессе стелу «Крылья Победы», возведенную в честь освобождения города. Об этом сообщили в полиции города.

Мемориал в честь героев Советского Союза разрисовали цветными красками, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что жертвой вандалов стали гранитные тумбы с именами освободителей.

Представители властей заявили, что стела «Крылья Победы» была отреставрирована в начале 2019 года. На памятнике заменили облицовку на сумму почти в 4 млн гривен (10 млн рублей).

Как писал NEWS.ru, руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на вандалистскую акцию националистов в Харькове со сносом бюста маршала Победы Георгия Жукова. Политик с сожалением констатировал, что разгул националистической истерии на его родной Украине не знает предела.