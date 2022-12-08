В ОАЭ задержали одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko В ОАЭ задержали одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура РФ собирается потребовать экстрадиции задержанного Интерполом в ОАЭ Эдварда Сабирова, являющегося одним из организатором финансовой пирамиды Finiko, по делу о хищении нескольких миллиардов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Согласно информации Генпрокуратуры, 12 ноября Сабирова объявили в международный розыск, а 30-го он был задержан в ОАЭ. Другой предполагаемый организатор пирамиды Марат Сабиров все еще находится в розыске.

НЦБ Интерпола МВД РФ с целью уведомления эмиратской стороны направлено подтверждение намерения требовать его выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания. Кроме того, Генпрокуратурой РФ ходатайство о содержании Эдварда Сабирова под стражей направлено непосредственно в Министерство юстиции ОАЭ, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что после подготовки и перевода всех материалов по вопросу экстрадиции в Минюст ОАЭ будет направлен запрос о выдаче Сабирова.

Ранее в МВД уточнили, что по делу проходят четверо фигурантов, в том числе экс-вице-президент Finiko и соучастница мошенников, которая привлекала новых вкладчиков, используя сетевой маркетинг. Они заключены под стражу, на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 110 млн рублей наложен арест. При этом Finiko не являлась юридическим лицом.

В ходе расследования зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Итоговая сумма ущерба от деятельности организации превысила 1 млрд рублей.