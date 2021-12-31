В Нью-Дели резко выросло число заражений COVID-19

Число выявленных за 1 января заболевших коронавирусом в столице Индии почти вдвое превысило данные за последний день 2021 года. В новом году их оказалось 2716 человек против 1796 человек, зарегистрированных 31 декабря, сообщает РИА Новости.

Новогодний рост числа заболевших в столице является самым высоким с 21 мая 2021 года, тогда было зарегистрировано 3 009 случаев заболевания.

В последнюю неделю года власти Нью-Дели ввели в городе «желтый» или первый уровень ограничений. Теперь городские власти задумали ужесточить их. Новые правила введут, если в течение двух дней подряд прирост заболевших в Дели составит 5%, или в течение недели будет зарегистрировано более 16 тысяч заболевших, или будут заняты более 3 тысяч коек с аппаратами ИВЛ.

Министр здравоохранения Нью-Дели Сатьендар Джайн заявил, что вопрос о введении новых ограничений в столице страны будет рассмотрен незамедлительно.

Ранее стало известно, что в начале декабря японские СМИ заявили, что в стране случилась «самоликвидация» коронавируса. Ситуацию врачи-вирусологи связывают с изменением в терапии больных. Похожая ситуация сложилась и в Индии. Там 4 декабря зарегистрировали только 8603 случая заражения коронавирусом, и никто не скончался из-за смертоносной инфекции.