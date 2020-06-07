В Новой Зеландии назвали условие отмены ограничений на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/e24bcec6-a951-11ea-bbd7-fa163e074e61_660.jpg Жасинда Ардерн Фото: Xinhua/Global Look Press

Отмена требований социального дистанцирования в Новой Зеландии, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции, произойдёт после того, как станет известно о нулевом количестве активных случаев COVID-19 в стране. Это будет свидетельствовать о том, что государство достигло поставленных задач в ликвидации вируса.

Как отметила премьер-министр Новой Зеландии Жасинда Ардерн, после 8 июня в стране останутся в силе только требования социального дистанцирования и строгий пограничный контроль. Остальные ограничения для людей, компаний и предприятий будут сняты.

Мы объединились в беспрецедентной борьбе для уничтожения вируса. Наша цель состояла в том, чтобы как можно скорее перейти в этом вопросе на новый уровень. Теперь же у нас есть некоторые преимущества в плане восстановления экономики, — приводит слова Ардерн агентство Bloomberg.

Как ранее передавал NEWS.ru, Новая Зеландия достигла важного рубежа в борьбе с коронавирусом: в госпиталях страны не осталось пациентов, проходящих лечение от инфекции. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Эшли Блумфилд.