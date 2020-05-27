В госпиталях Новой Зеландии не осталось заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/13457d04-9ffe-11ea-9309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Новая Зеландия достигла важного рубежа в борьбе с коронавирусом: в госпиталях страны не осталось пациентов, проходящих лечение от инфекции. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Эшли Блумфилд.

По его словам, в настоящее время в стране зарегистрирован 21 пациент с коронавирусом, однако никто из заражённых не находится на лечении в медучреждениях.

В настоящее время нет никого с COVID-19 в больнице после выписки человека из госпиталя Мидлмор, — рассказал Блумфилд.

На территории Новой Зеландии было выявлено 1504 случая заражения коронавирусом, 21 пациент скончался, передаёт CNN, ссылаясь на данные университета Джонса Хопкинса.

Как писал NEWS.ru, новозеландские власти обсуждают с австралийскими коллегами создание Транс-Тасманской безопасной туристической зоны. При этом Австралия в «ближайшее время» не готова открыть свои границы, закрытые из-за распространения коронавируса по миру.