В госпиталях Новой Зеландии не осталось заражённых коронавирусом

Новая Зеландия достигла важного рубежа в борьбе с коронавирусом: в госпиталях страны не осталось пациентов, проходящих лечение от инфекции. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Эшли Блумфилд.
По его словам, в настоящее время в стране зарегистрирован 21 пациент с коронавирусом, однако никто из заражённых не находится на лечении в медучреждениях.
В настоящее время нет никого с COVID-19 в больнице после выписки человека из госпиталя Мидлмор, — рассказал Блумфилд.
На территории Новой Зеландии было выявлено 1504 случая заражения коронавирусом, 21 пациент скончался,
Как писал NEWS.ru, новозеландские власти обсуждают с австралийскими коллегами создание Транс-Тасманской безопасной туристической зоны. При этом Австралия в «ближайшее время» не готова открыть свои границы, закрытые из-за распространения коронавируса по миру.
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