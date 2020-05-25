Премьер Австралии заявил о неготовности открыть границы страны

https://static.news.ru/photo/4d62f738-9f12-11ea-a79b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Австралия в «ближайшее время» не откроет свои границы, закрытые из-за пандемии COVID-19, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Политик отметил, что власти обсуждают с соседней Новой Зеландией создание Транс-Тасманской безопасной туристической зоны. По словам Моррисона, этот вопрос был затронут в телефонном разговоре с новозеландским премьером Джасиндой Ардерн, передаёт Reuters.

В Австралии было зарегистрировано более 7100 пациентов с коронавирусом, из них более 6500 человек излечились, 102 человека умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что австралийские власти продлили срок действия запрета на заход круизных лайнеров в местные воды. Он будет действовать до 17 сентября и распространяется на все суда вместимостью более 100 пассажиров, вышедшие из иностранных портов.