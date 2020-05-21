В Австралии продлили запрет на заход круизных судов до середины сентября

https://static.news.ru/photo/d07c3692-9c07-11ea-91c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/Global Look Press

Власти Австралии продлили срок действия запрета на заход круизных лайнеров в местные воды. Он будет действовать до 17 сентября.

Ограничения были введены в конце марта в связи со вспышкой коронавируса. Они распространяются на все суда, вышедшие из иностранных портов, вместимостью более 100 пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на погранслужбу Австралии.

Согласно последним данным, на материке зафиксировано более семи тысяч случаев заражения COVID-19. Около 6,5 тысячи человек выздоровели. Жертвами болезни стали 100 австралийцев.

В мире более 5,1 млн инфицированных COVID-19, свыше 334 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 317,8 тысячи случаев заражения. Более 92,8 тысячи человек выздоровели, свыше 3 тысяч умерли. В Москве 149,6 тысячи заболевших, свыше 40,6 тысячи выздоровели, 1,7 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что российское военное судно «Маршал Геловани» в конце апреля впервые за последние 30 лет зашло в порт Австралии. Остановка там была сделана в рамках похода, посвящённого 200-летию открытия Антарктиды.