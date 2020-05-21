В Австралии продлили запрет на заход круизных судов до середины сентября

Власти Австралии продлили срок действия запрета на заход круизных лайнеров в местные воды. Он будет действовать до 17 сентября.
Ограничения были введены в конце марта в связи со вспышкой коронавируса. Они распространяются на все суда, вышедшие из иностранных портов, вместимостью более 100 пассажиров,
Согласно последним данным, на материке зафиксировано более семи тысяч случаев заражения COVID-19. Около 6,5 тысячи человек выздоровели. Жертвами болезни стали 100 австралийцев.
В мире более 5,1 млн инфицированных COVID-19, свыше 334 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели.
В России, согласно последним данным, выявлено 317,8 тысячи случаев заражения. Более 92,8 тысячи человек выздоровели, свыше 3 тысяч умерли. В Москве 149,6 тысячи заболевших, свыше 40,6 тысячи выздоровели, 1,7 тысячи скончались.
Ранее NEWS.ru писал, что российское военное судно «Маршал Геловани» в конце апреля впервые за последние 30 лет зашло в порт Австралии. Остановка там была сделана в рамках похода, посвящённого 200-летию открытия Антарктиды.
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