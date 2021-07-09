В Норвегии девушки рассказали о необычных последствиях вакцинации

Жительницы Норвегии сообщили о неожиданных последствиях вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer. Об этом сообщает NRK.

Девушка по имени Эмма, автор блога в TikTok, призналась подписчикам, что у неё сильно увеличилась грудь. Подписчицы рассказали ей множество аналогичных историй.

Оказалось, что после прививки увеличиваются лимфатические узлы, из-за чего грудь кажется больше. Врач Генрих Бакманн подчеркнул, что это явление носит временный характер. Он пояснил, что лимфатические узлы становятся больше в подмышечных впадинах, из-за этого грудь выдвигается вперёд и кажется, что она увеличилась в размерах. Такое происходит у 10% привитых женщин.

Официальный представитель Pfizer в Норвегии ничего не знает о таких реакциях, но не исключает, что подобные случаи могут встречаться.

Ранее в США 13-летний подросток скончался во сне после введения коронавирусной вакцины от Pfizer. Вторую дозу препарата он получил 13 июня, а умер 15 июня. Причины смерти выясняются.