В Николаевской области уничтожен ударивший по Херсону комплекс «Точка-У» Минобороны РФ сообщило об уничтожении ударившего по Херсону комплекса «Точка-У»

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В Минобороны России сообщили, что в Николаевской области уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчётом ракетного комплекса «Точка-У». С неё ранее был нанесён удар по Херсону. Всего за ночь ракетными войсками России были поражены 13 военных объектов.

В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчётом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой вчера был нанесён удар по жилым кварталам города Херсон, — говорится в заявлении.

Всего ракетными войсками ВС России в течение ночи поражены 13 военных объектов Украины.

Также РКС нанесли поражение шести районам сосредоточения живой силы и военной техники Украины. Уничтожены три артиллерийские батареи ВСУ и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ.

Ранее системами противовоздушной обороны России сбиты 12 снарядов РСЗО и две ракеты «Точка-У» над Херсоном, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, удары хотели нанести по жилым кварталам, где расположены детские сады, школы и социальные учреждения.

В Минобороны считают, что нанесение неизбирательных ракетных ударов по Изюму и Херсону является военным преступлением. В ведомстве отметили, что такие действия — грубейшее нарушение международного гуманитарного права.