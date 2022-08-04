В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,5

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Никарагуа в среду, 3 августа, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5 балла. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся данным, эпицентр природного катаклизма располагался в 23 километрах на юго-восток от города Леон. Там проживают порядка 175 тысяч человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 134 километра.

О разрушениях и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее сообщалось, что более 900 человек стали жертвами сильного землетрясения в Афганистане, свыше 600 получили ранения. Оно произошло в ночь на 22 июня и имело магнитуду 6,1.

В начале июня землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецком курортном городе Анталья. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции. Очаг находился на глубине 14,2 километра.