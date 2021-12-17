В Нигерии бандиты убили не менее 20 мирных жителей

Не менее 20 человек были убиты 19 декабря бандитами на северо-западе Нигерии. Злоумышленники грабили и поджигали дома, а также сельскохозяйственную технику, заявил министр безопасности и внутренних дел штата Кадуна Сэмюэль Аруван, слова которого приводит Premium Times.

Нападение было совершено на три деревни в районе Идасу. Убиты более 20 мирных жителей, — сказал Аруван.

Начато расследование. В район направлены дополнительные подразделения сил правопорядка для защиты поселений и их жителей от бандитов.

В Нигерии третий год подряд происходят вспышки насилия. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей. Злоумышленники нападают на деревни и посёлки, жители которых сотрудничают с властями. Для того чтобы справиться с разгулом преступности, власти создают специальные отряды силовиков. Население также создаёт отряды самообороны, но это помогает далеко не всегда.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Нигерии боевики совершили нападение на базу ООН. Инцидент произошёл в городе Диква штата Борно. Террористы атаковали и подожгли базу, 25 сотрудников ООН укрылись в бункере. Исламисты не смогли проникнуть внутрь. Никто из сотрудников ООН не пострадал.

Кроме того, стало известно, что в Нигерии силовики освободили 317 школьниц, похищенных боевиками на северо-западе страны.