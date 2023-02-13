В НАТО отреагировали на диалог Сербии и Косово при посредничестве Евросоюза Зампомощника Столтенберга Коломина: НАТО поддерживает диалог Сербии и Косово при поддержке ЕС

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вучич

Члены Североатлантического альянса поддерживают проведение переговоров между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза, заявил в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина. Как рассказали представители сербского лидера, в ходе общения стороны говорили о сотрудничестве при действующем военном нейтралитете Белграда.

Коломина в ходе встречи заявил, что НАТО поддерживает диалог Белграда и Приштины, который проводится при посредничестве ЕС. <...> Стороны разговаривали о сотрудничестве в рамках политики военного нейтралитета Сербии. Вучич указал на важность регулярных встреч сторон, которые, по его мнению, вносят вклад в строительство обоюдного доверия, — говорится в сообщении пресс-службы Вучича.

В свою очередь сам Вучич напомнил, что власти Косово должны создать Союз сербских муниципалитетов.

Ранее руководитель Европейского движения косовских сербов Рада Трайкович заявила, что Вучич добивается от США амнистии для себя, своей семьи и своего окружения в обмен на согласие на предложение стран Запада по решению косовского вопроса. В ответ на это глава Сербии заявил, что не пойдет на признание Косово и остается в Сербии вместе со своей семьей, чтобы защищать сограждан.