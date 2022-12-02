В НАТО назвали возможный вариант завершения конфликта на Украине Столтенберг не исключил, что конфликт на Украине может закончиться переговорами

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Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине могут закончиться переговорами, как было со многими вооруженными конфликтами до этого, пишет газета Süddeutsche Zeitung. По его словам, Запад при этом должен продолжать поддерживать Киев, поскольку это единственный путь обеспечить дипломатический результат, «гарантирующий победу Украины».

Большинство войн заканчиваются за переговорным столом, и в этой, вероятно, будет так же. Однако мы понимаем: то, что будет происходить за этим столом, неразрывно связано с положением на поле боя, — сказал он.

Одновременно с этим он заявил, что не видит свидетельств того, «что Россия хочет вести переговоры с добрыми намерениями».

Накануне Столтенберг назвал главной задачей украинского руководства сохранение независимости государства, а не вступление в НАТО. Он подчеркнул, что если Киев не справится с этой задачей, то вопрос о вступлении в Блок будет закрыт.

Столтенберг ранее объяснил, что поддержка Украины дорого обходится странам Запада, однако ее необходимо наращивать. По его мнению, это усилит позиции Киева в будущем за столом переговоров. Столтенберг подчеркнул, что большинство стран Альянса в этом заинтересованы.