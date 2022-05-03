В НАТО назначили нового командующего силами Альянса в Европе

Фото Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Джо Байден назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главкома Объединёнными вооружёнными силами Альянса в Европе. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, назначение было произведено с одобрения НАТО, пишет РИА Новости.

Кавели сменит Тода Уолтерса, который отслужил на своём посту три года. Новый генерал также возглавит и Европейское командование США. На данный момент Каволи командует американскими сухопутными силами в Европе и Африке.

Известно, что назначенец владеет русским, итальянским, французским языками. Имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.

Ранее глава комитета начштабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что США в настоящее время противостоят двум великим державам — России и Китаю. В эпоху усиливающейся нестабильности вероятность столкновения возрастает.