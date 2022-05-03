Генерал США Милли: вероятность столкновения великих держав возрастает

Марк Милли / Фото Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

США в настоящее время противостоят двум великим державам — России и Китаю. В эпоху усиливающейся нестабильности вероятность столкновения возрастает, заявил глава комитета начштабов ВС США генерал Марк Милли, его слова приводит РИА Новости.

Мы вступаем в эпоху большей нестабильности, потенциал столкновения между великими державами сегодня растет, а не уменьшается, — сказал генерал.

По его словам, целью и России, и КНР является фундаментальное изменение основанного на правилах мирового порядка.

Говоря о события на Украине, Милли охарактеризовал их как крупнейшую угрозу безопасности Европе и миру за период более 40 лет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал реальным риск начала третьей мировой войны. Он подчеркнул, что эту опасность нельзя недооценивать. Министр также отметил, что в международных отношениях наступил момент истины. Миру предстоит выбрать: жить по Уставу ООН или смириться с диктатом отдельной страны и её сателлитов,