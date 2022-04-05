Генштаб США: конфликт вокруг Украины может длиться годы

Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов генерал Марк Милли утверждает, что боевые действия на Украине могут продолжаться ещё в течение нескольких лет. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по делам ВС палаты представителей Конгресса США, передаёт ТАСС.

На Украине будет ещё много боевых действий на суше. Считаю, что речь пойдёт об очень растянутом конфликте. Считаю, что он измеряется по меньшей мере годами. Не уверен насчёт десятилетия, но по меньшей мере годами точно, — заявил Милли.

При этом он добавил, что НАТО, США, Украина, а также все союзники и партнёры, поддерживающие Киев, будут вовлечены в конфликт на протяжении значительного времени.

Ранее Милли заявил, что вероятность крупного конфликта между великими державами растёт. По его мнению, Россия и Китай, обладающие значительным военным потенциалом, пытаются изменить сложившийся миропорядок.