18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Генштаб США: конфликт вокруг Украины может длиться годы

Начальник Генштаба США Милли считает, что конфликт вокруг Украины может длиться годы
20:07, 05 апреля 2022
Генштаб США: конфликт вокруг Украины может длиться годы Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли Фото: IMAGO/Lukas Balandis/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов генерал Марк Милли утверждает, что боевые действия на Украине могут продолжаться ещё в течение нескольких лет. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по делам ВС палаты представителей Конгресса США, передаёт ТАСС.

На Украине будет ещё много боевых действий на суше. Считаю, что речь пойдёт об очень растянутом конфликте. Считаю, что он измеряется по меньшей мере годами. Не уверен насчёт десятилетия, но по меньшей мере годами точно, — заявил Милли.

При этом он добавил, что НАТО, США, Украина, а также все союзники и партнёры, поддерживающие Киев, будут вовлечены в конфликт на протяжении значительного времени.

Ранее Милли заявил, что вероятность крупного конфликта между великими державами растёт. По его мнению, Россия и Китай, обладающие значительным военным потенциалом, пытаются изменить сложившийся миропорядок.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео