Лавров заявил о наступлении момента истины в международных отношениях

Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В международных отношения наступил момент истины. Миру предстоит выбрать: жить по Уставу ООН или смириться с диктатом отдельной страны и её сателлитов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой всемирной организации Антониу Гутерришем, передаёт ТАСС.

Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины: либо мы все смиримся, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе Устава ООН, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что уставу всемирной организации противоречат попытки создания альтернативных партнёрств и альянсов для обсуждения ключевых вопросов международной политики вне форматов под эгидой ООН. При этом в качестве примеров он привёл планы Берлина и Парижа по созданию альянса мультисателлитов и проведение США саммита демократий в 2021 году. Он отметил, что это является опасным звонком для ООН и попыткой перечеркнуть базовые принципы её устава.

Ранее Лавров заявил, что риск начала третьей мировой войны реален и его нельзя недооценивать, поскольку в настоящее время все инструменты контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия «практически порушены». Он подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы состоит в недопустимости такого конфликта.