В «Нафтогазе» заявили, что на Украине хватит газа на зиму

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что объёмов газа в подземных хранилищах достаточно, чтобы страна прошла отопительный период. При этом в эфире телеканала ICTV менеджер посетовал на проблему с запасами угля.

Сейчас у нас в хранилищах нормальный объём газа. Не должно быть проблем с прохождением зимы. Мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям на Украине хватило газа. Ситуация с углём сложная, но, в принципе, мы можем подстраховывать предприятия электрогенерирующие, — подчеркнул Витренко.

О достаточных для прохождения зимы запасах газа на Украине ранее говорил глава «Укртрансгаза» Сергей Перелома. По его словам, в хранилищах накоплено 18,7 миллиарда кубометров газа, чего хватит на отопительный сезон, если не случится форс-мажоров.

Ранее стало известно, что Украина может лишиться возможности покупки газа по реверсу в Европе после открытия трубопровода «Северный поток — 2», пишет National Intrest. По мнению авторов издания, после сертификации оператора газопровода все поставки газа из РФ пойдут в обход территории Украины.

Украина перестала покупать газ напрямую у России с ноября 2015 года. Топливо приобретается по реверсу в Европе. Киев неоднократно подчёркивал, что не планирует возобновлять покупки газа у РФ.