В Молдавии заменят поставки продуктов из России и Украины товарами из ЕС

В Молдавии заменят поставки продуктов из России, Украины и Белоруссии товарами из других стран — в том числе участниц Евросоюза, сообщил министр экономики республики Сергей Гайбу, передаёт EADaily. Он отметил, что экспорт из Молдавии в перечисленные три государства незначителен для местного бизнеса.

С точки зрения экспорта влияние экспорта в Украину, Белоруссию и Российскую Федерацию на деятельность бизнес-среды незначительно. Общая стоимость экспорта РМ в Украину составляет 3%, в Белоруссию также около 3%, в РФ 8,8%, из которых более четверти составляет реэкспорт. Что касается импорта, Республика Молдавия импортирует из Белоруссии около 2% продукции, около 9,3% из Украины и 14% из Российской Федерации, где более половины импортируемой продукции составляют энергоресурсы, — сказал Гайбу.

Он добавил, что заменять придётся не так много продуктов, у большинства в Молдавии есть альтернатива. Министр назвал сложившуюся ситуацию возможностью для развития отечественных производственных мощностей.

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что страна хотела бы стать членом Евросоюза, однако республика не намерена добиваться присоединения к НАТО. По её словам, принцип нейтральности вписан в конституцию государства.