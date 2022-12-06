В Молдавии предложили ввести наказание за поддержку позиции России Спикер парламента Молдавии Гросу предложил ввести наказание за поддержку позиции РФ

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Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу предложил наказывать граждан страны, которые поддерживают Россию в спецоперации на Украине. Политик привел данные о том, что треть населения страны поддерживает или оправдывает действия Москвы. Он также заявил о готовности внести на обсуждение декларацию о признании России «страной-террористом», сообщает телеканал ProTV.

Пришло время ужесточить наказание в отношении граждан, поддерживающих РФ в российско-украинском конфликте, — сказал Гросу.

Спикер парламента при этом не уточнил, о каком наказании может идти речь, а также как власти собираются наказать треть своего населения.

Европарламент совершил роковую ошибку, признав Россию страной — спонсором терроризма, ранее заявил испанский экономист Хуан Торрес Лопес. В статье для Publico он выразил мнение, что такое «трусливое и циничное» решение помешает продвижению мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам автора, даже США не решились на такой шаг, поскольку в Вашингтоне понимают его проблематичные последствия и «ограниченную практическую полезность».