В Молдавии назвали парламентские выборы состоявшимися

Явка на досрочных парламентских выборах в Молдавии превысила 33,3%, их можно считать состоявшимися. Об этом заявила пресс-секретарь Центризбиркома республики Родика Сырбу, сообщает ТАСС.

В выборах приняло участие больше трети избирателей, они могут считаться состоявшимися, — говорится в сообщении.

Такая явка зафиксирована на 15:32. В 2019 году на парламентских выборах к этому времени она составила 36%. Голосование завершится в 21:00 (совпадает с мск).

В полиции страны заявили о регистрации 57 сигналов о возможных нарушениях в день досрочных выборов. Все они проверяются. Замглавы Генерального комиссариата полиции Марин Максиан рассказал, что полиция обеспечила охрану доставки избирательных бюллетеней на все участки в стране, никаких рисков, которые могут помешать процессу голосования, не зарегистрировано.

Парламентские выборы проходят в стране досрочно из-за роспуска парламента, который произвела президент страны Майя Санду. Она пытается сформировать проевропейское правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью Партии действия и солидарности. Главный оппонент этой партии — Избирательный блок коммунистов, его возглавляют экс-президенты страны Игорь Додон и Владимир Воронин. Также в выборах участвуют ещё 20 политических партий.

Ранее Владимир Воронин высказался за добрососедские отношения с Россией и другими странами. По его словам, нужно сделать так, чтобы Молдавия стала в один ряд с цивилизованными государствами по параметрам демократии и свободы, а также поддерживала хорошие отношения с традиционными партнёрами и всеми странами.