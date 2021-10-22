В Молдавии на Вечном огне восстановили подачу газа

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что подача газа на Вечном огне в Кишинёве, которая была отключена из-за энергетического кризиса в стране, восстановлена. Об этом она рассказала в эфире телеканала Moldova 1.

По словам Гаврилицы, подачу газа восстановили уже спустя несколько часов после отключения. Она назвала произошедшее технической ошибкой и подчеркнула, что Вечный огонь не должен иметь отношения к призывам властей экономить газ.

Соответствующая ситуация произошла из-за того, что у Молдавии накопился долг перед Россией за топливо. На переговорах удалось достичь договорённостей по поставкам только до конца октября. Прийти к согласию сторонам мешает ценовой вопрос: ещё в 2020 году средняя цена на газ для Молдавии составляла $149 за тысячу «кубов», однако в октябре государство платит $790 за тот же объём.

В Россотрудничестве заявили, что готовы платить за газ для Вечного огня в Кишинёве. Об этом сообщил в своём Telegram-аккаунте руководитель ведомства Евгений Примаков.

Если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга, — написал он.

Ранее в Кишинёве погасили Вечный огонь на мемориале славы советских солдат. Мера была временная и связана с газовым кризисом в Молдавии. Частицу огня перенесли в Музей боевой славы.