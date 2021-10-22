В Кишинёве из-за дефицита газа погасили Вечный огонь

В Кишинёве погасили Вечный огонь на мемориале славы советских солдат. Мера временная и связана с газовым кризисом в Молдавии. Частицу огня перенесли в Музей боевой славы, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В связи с кризисом в энергетическом секторе, зарегистрированным в Молдавии, по решению Министерства обороны поставка природного газа Вечного огня на Мемориальном комплексе «Вечность» была временно отключена, — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что такая мера была принята в связи с падением давления газа в подающих трубах и из-за климатических факторов, таких как сильный ветер, вызывающий самозатухание огня. Утечки природного газа в таких случаях ставят под угрозу общественную безопасность. В итоге Минобороны обратилось к компании «Кишинёв-газ» с просьбой сегодня отключить газоснабжение Вечного огня.

Бойцы роты почётного караула полка Генерального штаба «Бригадный генерал Николае Петрица» перенесли огонь в Музей боевой славы из мотострелковой бригады «Штефан чел Маре».

Ранее стало известно, что парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом газа в стране. Данное решение, инициированное правительством, было одобрено депутатами правящей Партии действия и солидарности на внеочередном заседании в пятницу.