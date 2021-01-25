В Moderna заявили, что их вакцина эффективна против новых штаммов COVID-19

https://static.news.ru/photo/47ab8e96-5f28-11eb-94c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцина против COVID-19 производства Moderna эффективна в отношении новых штаммов вируса, следует из сообщения пресс-службы компании.

Биотехнологическая компания Moderna сегодня опубликовала результаты лабораторных исследований серы лиц, прошедших вакцинацию вакциной Moderna COVID-19, которые показывают активность против возникающих разновидностей SARS-CoV-2, — говорится в сообщении, которое передаёт «Интерфакс».

Как сообщается, введение двух доз вакцины в объёме 100 микрограммов защищает от всех выявленных к настоящему времени штаммов COVID-19.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что инструкция к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» изменилась, теперь в ней появилось предупреждение для людей с онкологическими заболеваниями.

Как поясняется, новый пункт внесён из-за недостатка информации о том, как препарат может влиять на «поведение» злокачественных новообразований.